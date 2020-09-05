Моралес назвал жалобу властей Боливии в МУС попыткой отвлечь внимание перед выборами

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Временные власти Боливии при помощи жалобы в Международный уголовный суд (МУС) пытаются отвлечь внимание общества перед президентскими выборами. Такое мнение высказал в пятницу экс-глава государства Эво Моралеса, которого действующее правительство обвинило в преступлениях против человечности из-за перекрытия дорог.

"Они прекрасно знают, что из этих жалоб ничего не выйдет, так как они лживы, это дымовая завеса в условиях предвыборной гонки. Таким образом они пытаются отвлечь внимание боливийского народа от катастрофы в экономике, здравоохранении и гуманитарной сфере", - написал он в Twitter.

Ранее временное правительство Боливии сообщило, что МУС принял жалобу в отношении Моралеса. По мнению правительства и.о. президента Жанин Аньес, экс-глава государства причастен к протестам и перекрытиям дорог, которые привели к перебоям в поставках медсредств. Как утверждают власти Боливии, не менее 40 пациентов умерли, так как не получили своевременную помощь.

Протесты и забастовки, которые сопровождались перекрытием дорог, начались в Боливии после того, как 23 июля председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Моралес, подавший в отставку с поста президента в ноябре прошлого года из-за волны протестов, и его сторонники называли решение незаконным, так как до этого парламент принял закон о проведении голосования, изначально запланированного на 3 мая, до 6 сентября. Временное правительство обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить в отношении Моралеса дело по обвинению в "терроризме, геноциде и преступлении против общественного здоровья" из-за действий протестующих.