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Ситуация на Корейском полуострове

МИД Китая: США должны содействовать выходу межкорейского диалога из "политического тупика"

Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Пекин заинтересован в обеспечении стабильности на Корейском полуострове

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц БРИКС назвал США главной причиной возникновения "политического тупика" в процессе урегулирования отношений между КНДР и Республикой Корея. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"В последнее время ситуация на Корейском полуострове в целом стабилизировалась, однако диалог между Вашингтоном и Пхеньяном застопорился. Процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова оказался в тупиковой ситуации, - приводит сайт министерства слова Ван И. - Главная причина - обеспокоенность северокорейской стороны по поводу обеспечения национальной безопасности и перспектив развития КНДР, этому не было уделено должного внимания. США должны четко выполнять свои обязательства, предпринять искренние и эффективные шаги, реальные действия для того, чтобы устранить правомерную озабоченность КНДР".

Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин заинтересован в нормализации межкорейских отношений, в формировании механизма, который бы в долгосрочной перспективе обеспечил стабильность на Корейском полуострове.

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СШАКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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