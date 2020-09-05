Трамп считает, что авторы статьи о нем в The Atlantic хотят повлиять на результаты выборов

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Авторы опубликованного журналом в The Atlantic материала о том, что президент Дональд Трамп якобы называл неудачниками военнослужащих США, хотят повлиять на результаты выборов. Такое мнение высказал в пятницу сам американский лидер, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

В четверг журнал опубликовал материал, в котором говорится, что глава вашингтонской администрации в 2018 году отказался отправиться на кладбище в окрестностях Парижа, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие, потому что якобы боялся испортить прическу под дождем. По версии издания, которое ссылается на многочисленные источники, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками".

Данные утверждения президент назвал обманом. "По мере приближения к выборам будут появляться все больше подобного рода совершенно не связанных между собой тем <...> Это просто продолжение "охоты на ведьм", - подчеркнул Трамп. Глава государства отметил, что материал был написан "с надеждой, что он сможет повлиять на выборы", которые пройдут в стране в ноябре.

Президент сравнил утверждения с расследованием возможного сговора предвыборного штаба Трама и России в 2016 году. Разбирательством около двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который так и не выявил факт сговора. Глава вашингтонской администрации неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения. Он охарактеризовал его как "попытку государственного переворота" и подчеркивал, что подобное "никогда не должно произойти вновь с другим президентом" США.

Американский лидер в пятницу также отметил, что никто из авторов статьи не запросил у Белого дома комментариев.

"Теперь они просто пишут все, что хотят, потому что считают, что на них нельзя подать в суд. На вас могут подать в суд, но предъявлять иски очень сложно", - добавил президент. По его словам, уже 11 человек из сопровождавших его в той поездке опровергли сведения журнала, который ссылался на свои источники. Президент считает, что речь идет о "недовольных бывших, так называемых сотрудниках" вашингтонской администрации.

При этом среди тех, кто сопровождал в Париже и высказался в его поддержку, не оказалось экс-руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. Отвечая на вопрос, почему отставного генерала не оказалось в этом списке, американский лидер подверг его резкой критике. "Я не знаю, был ли это он [источником]. Им мог быть парень вроде Джона Келли", - отметил Трамп, добавив, что Белый дом может скоро опубликовать документы, опровергающие материал.