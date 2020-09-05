Суд в Бразилии запретил публиковать расследование о незаконном обогащении сына Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Суд Рио-де-Жанейро в пятницу запретил общенациональному телеканалу Globo показ материалов, касающихся расследования схемы незаконного обогащения сына президента страны Жаира Болсонару, сенатора Флавиу Болсонару, в бытность депутатом регионального заксобрания. Об этом сам политик сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Только что получил решение суда, запрещающее Globo публиковать любые документы из касающегося меня расследования, материалы которого являются тайными. Мне нечего скрывать, я дал все пояснения, но нарративы, выстраиваемые отдельными СМИ, являются выдумкой, направленной на преступное очернение моего имиджа и имиджа президента Жаира Болсонару", - говорится в публикации.

Как уточнил сын главы государства, судья сочла, что демонстрация этих материалов будет препятствовать осуществлению политиком права на защиту. Решение суда было воспринято профессиональными ассоциациями бразильской прессы, как проявление цензуры, запрещенной в соответствии с конституцией страны.

В начале 2018 года стало известно, что финансовые органы Бразилии выявили подозрительное движение средств на счету Флавиу Болсонару. По информации Комитета по контролю за финансовой деятельностью (СОAF - орган, который отслеживает финансовые операции для борьбы с отмыванием денег), с 9 июня по 13 июля 2017 года на счет Флавиу Болсонару было сделано 48 переводов на общую сумму 96 тыс. реалов (около $26 тыс.). В докладе COAF также говорилось, что все 48 раз средства переводились через банкомат, расположенный в здании законодательной ассамблеи штата Рио-де-Жанейро, где тогда работал сын президента.

Специалистам финансового органа показалось подозрительным, что переводы были сделаны частями, по 2 тыс. реалов ($530) каждый. По их мнению, это могло быть связано с попыткой скрыть происхождение средств. В свою очередь Болсонару - младший заявил, что вызвавшие подозрение средства на его банковском счету были получены от продажи квартиры. По словам политика, в соответствии с договором покупатель квартиры передал ему часть платежа наличными, и именно эти средства он клал на свой счет через банкомат.

Следствие по этому делу завершилось на текущей неделе. Как выяснили правоохранители, через банковские счета бывшего начальника аппарата Флавиу Болсонару, Фабрисиу Кейроша, прошли 1,2 млн реалов. Еще более 2 млн реалов поступило в его адрес от сотрудников аппарата экс-депутата Рио-де-Жанейро. Кейроша, находящегося под домашним арестом, считают оператором преступной схемы по отмыванию денег в интересах сына президента.