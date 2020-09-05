Учения ШОС "Мирная миссия" перенесли на 2021 год

НУР-СУЛТАН, 5 сентября. /ТАСС/. Запланированные на 2020 год антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с распространением коронавируса перенесены на 2021 год. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Днем ранее его руководитель Нурлан Ермекбаев принял участие в прошедшем в Москве совместном заседании глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"На заседании обсуждены вопросы конструктивного взаимодействия в рамках данных организаций в целях укрепления международной безопасности и поддержания региональной стабильности. Участниками выражена обеспокоенность в связи с ростом очагов напряженности и конфликтных зон в мире, дефицитом доверия, размыванием архитектуры международной безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны также отметили необходимость тесного взаимодействия в рамках региональных организаций в целях совместного реагирования на угрозу пандемии. "В связи с распространением коронавирусной инфекции совместное антитеррористическое учение ШОС "Мирная миссия" перенесено с 2020 на 2021 год", - указали в министерстве.

По его данным, по итогам заседания были подписаны совместное коммюнике и заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Кроме этого, главы делегаций в форматах СНГ, ОДКБ и ШОС подписали ряд документов по развитию многостороннего военного сотрудничества.

"Утверждены планы работ по укреплению сотрудничества в рамках СНГ и ОДКБ на 2021 год, в частности предусмотрены совместные учения, выставки вооружения и военной техники, учебно-методические сборы, проверки сил противовоздушной обороны, взаимные заходы кораблей. В рамках ОДКБ создана рабочая группа по вопросам радиоэлектронной борьбы", - рассказали в пресс-службе.