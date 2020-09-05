Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США в Кентукки и Миссисипи

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Американский рэпер Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штатах Кентукки и Миссисипи. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал TMZ .

"Наша команда с удовольствием рассмотрит эту заявку и прилагающиеся к ней приблизительно 19 тыс. подписей, чтобы определить, сможет ли мистер Уэст быть включен [в бюллетени для голосования]", - указал Twitter секретарь штата Кентукки Майкл Адамс. К своей записи он прикрепил снимок, на котором запечатлен фрагмент заявки Уэста. Как уточняет TMZ, аналогичную заявку Уэст подал в пятницу в избирательную комиссию Миссисипи.

К настоящему моменту рэперу удалось зарегистрироваться независимым кандидатом в президенты США в 10 американских штатах - Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. Еще в девяти его заявка была отклонена по разным причинам.

Ранее Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал. При этом артист не стал отрицать того, что он, по сути, отбирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена и снижает его шансы на победу.

4 июля Уэст написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. 8 июля в интервью Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает действующего американского лидера Дональда Трампа, сторонником которого был последние годы.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов будет Байден, от республиканцев - действующий президент США Дональд Трамп.