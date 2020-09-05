Немецкий журналист признал неуязвимость России перед лицом санкций Запада

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Наращивание Россией золотовалютных резервов в последние годы делает страну фактически неуязвимой перед лицом новых экономических санкций Запада, которые он грозится ввести из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Die Welt .

Автор материала, руководитель отдела "Экономика" Хольгер Цшепиц отмечает, что статистика очень быстро отрезвит сторонников новых ограничительных мер против Москвы. "Она показывает, что страну в финансовом плане не так легко поставить на колени", - пишет Цшепиц. Он напомнил, что объем валютных резервов России достиг рекордного уровня - $600 млрд - и это с учетом падения цен на нефть и уже существующих санкций против РФ. "Президенту России Владимиру Путину явно удалось усилить защиту от Запада в финансовом плане", - констатирует автор.

"У России пятые по величине в мире финансовые резервы и шестой с конца уровень государственного долга. Правительство [России] находится в комфортной позиции, геополитически оно в меньшей степени уязвимо", - приводятся слова эксперта независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера. Он указал на то, что экономическая ситуация в России сейчас намного стабильнее, чем в предыдущие финансовые кризисы, нет и следа паники. "В сейфах есть золото", - объяснил Вифер.

В статье отмечается, что этим и объясняется, почему финансовые рынки достаточно спокойно отреагировали на новую геополитическую напряженность. Курс рубля к доллару упал за два дня лишь на 2%, что в целом, по мнению автора, является "очень умеренным" показателем.

"Ставка Путина сработала. Рост цен на золото подбросил вверх валютные резервы", - указал Цшепиц, отметив, что только в этом году в российскую госказну дополнительно поступило $47 млрд, причем получение $38 млрд из них связано с ростом стоимости ценного металла.

В 2015 году Цшепиц написал в Die Welt статью, в которой наращивание золотых запасов подвергалось критике как загнавшая Россию "в ловушку золотых резервов" стратегия. Позже в другой статье он признал, что был неправ.