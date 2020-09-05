Глава ДНР отдал приказ об уничтожении инженерных сооружений Украины у линии разграничения

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики об уничтожении инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушении договоренностей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном сайте главы республики.

Пушилин отметил, что ДНР на минских переговорах и по каналам координационного механизма неоднократно указывала украинской стороне на необходимость закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия.

"В этой связи официально заявляю, что в соответствии с пунктом "е" дополнительных мер мною принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы (600 м северо-восточнее населенного пункта Шумы - район вновь оборудованных украинских позиций <...>)", - говорится в заявлении главы ДНР.

По его словам, официальное уведомление об этом решении будет направлено представителями ДНР в контактную группу. Подробные координаты места проведения операции будут сообщены украинской стороне через СЦКК. Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе.