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Эскалация напряженности в Средиземноморье

СМИ: Турция и самопровозглашенная ТРСК проведут учения в Средиземном море

По данным Anadolu, они пройдут с 6 по 10 сентября

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) на фоне напряженности с Грецией проведут военные учения в Средиземном море. Об этом сообщило в субботу Anadolu.

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По его данным, военно-морские учения пройдут с 6 по 10 сентября.

6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Теги
ТурцияГрецияЭскалация напряженности в Средиземноморье
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