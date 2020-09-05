СМИ: Турция и самопровозглашенная ТРСК проведут учения в Средиземном море

АНКАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Турция и самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) на фоне напряженности с Грецией проведут военные учения в Средиземном море. Об этом сообщило в субботу Anadolu .

По его данным, военно-морские учения пройдут с 6 по 10 сентября.

6 августа главы МИД Греции и Египта подписали соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Документ уже ратифицирован парламентами двух стран. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. Анкара заявила, что не признает данный документ, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.