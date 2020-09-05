Глава комитета Бундестага по внешней политике призвал не завершать "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген считает, что общая европейская реакция на инцидент с Алексеем Навальным должна предусматривать отказ от реализации проекта "Северный поток - 2". Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post .

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"Краеугольным камнем общей европейской стратегии должно быть незавершение "Северного потока - 2", - считает Рёттген. По его мнению, для Москвы продажа энергоресурсов является экзистенциальным вопросом. По утверждению председателя комитета Бундестага, "если "Северный поток - 2" будет достроен", то "ставший последней каплей" инцидент с Алексеем Навальным, "останется без последствий".

Одновременно он призвал Германию и Францию выработать общую линию в политике в отношении России. "Речь о единой европейской стратегии по отношению к России будет идти только в том случае, если Германия и Франция откажутся от своих односторонних шагов", - считает депутат.

Рёттген известен критическими заявлениями в адрес Москвы. Он является одним из кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза, хотя его шансы на избрание оцениваются скромно. Съезд партии, на котором будет определен новый лидер, как ожидается, состоится в декабре.