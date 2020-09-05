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Кризис в Белоруссии
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В Белоруссии в пятницу задержали 41 участника несанкционированных акций

Как сообщили в МВД, из них 21 человек остается под стражей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в пятницу 41 участника массовых акций, из них 21 человек остается под стражей. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в пятницу в 13 населенных пунктах Белоруссии прошли 22 акции протеста, численность участников которых, по оценке МВД, составила около 1 тыс. человек. По данным ведомства, в пятницу в стране также прошли 16 демонстраций в поддержку властей, в которых приняли участие около 1,5 тыс. человек.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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