В Белоруссии в пятницу задержали 41 участника несанкционированных акций

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в пятницу 41 участника массовых акций, из них 21 человек остается под стражей. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале .

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в пятницу в 13 населенных пунктах Белоруссии прошли 22 акции протеста, численность участников которых, по оценке МВД, составила около 1 тыс. человек. По данным ведомства, в пятницу в стране также прошли 16 демонстраций в поддержку властей, в которых приняли участие около 1,5 тыс. человек.