В МИД Польши заявили, что Тихановская планирует посетить республику

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует посетить с визитом Польшу. Об этом сообщил в субботу в эфире радиостанции ZET заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"Я знаю, что такие планы есть. Думаю, о деталях будет сообщено", - сказал он.

В пятницу организация "Белорусский дом в Варшаве" сообщила о проведении в польской столице встречи с Тихановской, которая организуется при участии канцелярии премьер-министра Польши. Согласно информации, размещенной на странице "Белорусского дома" в Facebook, встреча запланирована на 9 сентября.