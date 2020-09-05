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Кризис в Белоруссии

В МИД Польши заявили, что Тихановская планирует посетить республику

По данным организации "Белорусский дом в Варшаве", встреча, которую организуют при участии канцелярии премьер-министра Польши, запланирована на 9 сентября

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская планирует посетить с визитом Польшу. Об этом сообщил в субботу в эфире радиостанции ZET заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

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"Я знаю, что такие планы есть. Думаю, о деталях будет сообщено", - сказал он.

В пятницу организация "Белорусский дом в Варшаве" сообщила о проведении в польской столице встречи с Тихановской, которая организуется при участии канцелярии премьер-министра Польши. Согласно информации, размещенной на странице "Белорусского дома" в Facebook, встреча запланирована на 9 сентября.

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