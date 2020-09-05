Четыре сотрудника минского офиса американской IT-компании арестованы на два месяца

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре сотрудника минского представительства американской компании PandaDoc арестованы на два месяца. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на созданном сотрудниками компании сайте .

2 сентября в офисе PandaDoc прошли обыски, некоторых сотрудников задержали, в отношении них заведено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Белоруссии. Под арестом находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап. "Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тыс. белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований", - указано в заявлении сотрудников PandaDoc.

Компания подчеркивает, что вся ее деятельность велась в полном соответствии с местным законодательством, о чем свидетельствуют результаты международного аудита и неоднократных проверок. В PandaDoc уверены, что задержанные сотрудники стали жертвой "политического заказа" из-за инициативы одного из основателей компании Никиты Микадо. Он выступил в поддержку акций протеста против итогов прошедших 9 августа президентских выборов.

В заявлении также отмечается, что если власти продолжат оказывать давление на сотрудников PandaDoc, то она будет вынуждена закрыть свое представительство в белорусской столице. Кроме того, в компании указали, что она будет работать над созданием альтернативы парку высоких технологий за пределами Белоруссии из-за невозможности функционировать в республике в существующих условиях.

PandaDoc, основанная в 2011 году в США выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком, занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.