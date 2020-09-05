СМИ: прокуратура Польши расследует факт задержания и избиения трех поляков в Белоруссии

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Государственная прокуратура Польши начала расследование по факту ареста, избиения и пыток трех поляков в Белоруссии. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным радиостанции, заявление по этому делу подал адвокат Томаш Вилиньский, который представляет интересы трех поляков, арестованных в Белоруссии в августе в связи с протестами в Минске после президентских выборов. В дело граждан Польши вмешались польские дипломатические службы.

Дело ведет Мазовецкое отделение Управления по борьбе с организованной преступностью при Государственной прокуратуре при участии Агентства внутренней безопасности, следователи которого уже допросили пострадавших.

Трое мужчин сразу же после возвращения из Белоруссии прошли детальное обследование и судебно-медицинскую экспертизу. Полученные ими травмы были подтверждены заключением судебно-медицинского эксперта. Расследование польской прокуратуры касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами.

По возвращении в Польшу в середине августа в беседе с журналистами молодые люди рассказывали, что белорусский ОМОН забрал их из центра Минска. Они были заключены в подвале гимнастического зала отделения милиции, где с ними жестоко обращались. По словам пострадавших, их били, заставляли подолгу стоять или сидеть на коленях со скованными за спиной руками. Спустя сутки их перевезли в тюрьму, где условия содержания были лучше. Покинуть арест им удалось через 72 часа.