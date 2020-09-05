Премьер Швеции: Москва должна прояснить инцидент с Навальным, поскольку он произошел в РФ

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Российская сторона должна прояснить обстоятельства инцидента с Алексеем Навальным, поскольку он произошел на территории РФ. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Шведский премьер комментировал ситуацию с Навальным, который, согласно утверждениям властей Германии, подвергся воздействию отравляющего вещества.

"Это было покушение на убийство, которое мы самым решительным образом осуждаем. Это была попытка заставить замолчать оппозицию в России", - утверждал он. "Поскольку это произошло на российской территории, руководство России обязано прояснить инцидент и наказать ответственных", - считает шведский политик.

Касаясь вопроса о необходимости обсудить будущее "Северного потока - 2" в свете новых данных по ситуации вокруг Навального, Лёвен указал на то, что Швеция уже "приняла все решения касательно выдачи разрешения на строительство "Северного потока - 2". "Для нас очень важно уважение международного права", - добавил он. "Самое важное сейчас провести независимое и достойное доверия расследование [случившегося с Навальным]", - считает премьер.

Лёвен затронул в интервью также ситуацию в Белоруссии. "Мы понимаем, что Россия испытывает интерес относительно развития событий, но она не должна вмешиваться", - утверждал он.

Дискуссии о "Северном потоке - 2" в Германии

Ранее остановки строительства "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры немецкой партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Россию прояснить обстоятельства инцидента.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с Навальным.