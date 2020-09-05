Суд в Литве 15 сентября приступит к рассмотрению апелляций по делу о событиях 1991 года

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы наметил 15 сентября приступить к рассмотрению жалоб на приговор Вильнюсского окружного административного суда по делу о январских событиях 1991 года. Об этом сообщило в субботу издание Vakaro zinios.

"Судебные заседания, которые ранее не могли состояться из-за ситуации с пандемией коронавируса, возобновятся 15 сентября", - приводятся в сообщении слова председателя суда Альгимантаса Валантинаса. По его утверждению, график заседаний расписан до 15 декабря. "Всего состоятся двадцать заседаний", - уточнил председатель.

Рассмотрение апелляций должно было начаться 26 марта текущего года, однако 16 марта из-за пандемии коронавируса в Литве был объявлен общенациональный карантин. Несколько раз назначались новые даты разбирательства, но ситуация с коронавирусом так и не позволила открыть дело.

С учетом того, что в деле фигурируют сотни потерпевших, участвуют более 100 адвокатов, ходом процесса интересуются представители общественности. Заседание 15 сентября запланировано не в здании суда, где нет возможности соблюсти требования по социальной дистанции, а в одной из аудиторий университета им. Миколаса Ромериса, вмещающей 400 человек.

На объявленный в марте 2019 года Вильнюсским окружным административным судом приговор по делу о событиях 1991 года подана 61 апелляционная жалоба. Его обжаловали как те, кто проходил в качестве пострадавших, так и осужденные, адвокаты и прокуроры.

Судили заочно

В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в уличных стычках сторонников независимости и тех, кто хотел, чтобы Литва оставалась в составе Советского Союза, в Вильнюсе погибли 14 человек. Литовская сторона обвинила в гибели гражданских лиц советских военных и политическое руководство СССР.

Всего обвинения по статьям за военные преступления и преступления против человечности были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Эти страны отрицательно ответили на просьбы о помощи в процессуальных действиях против своих граждан. Суд в качестве свидетеля несколько раз безуспешно пытался вызвать бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

Реально на скамье подсудимых оказались всего два человека. Один из них - гражданин РФ, ветеран вооруженных сил, полковник запаса Юрий Мель. В марте 2014 года он был задержан в Литве, куда в очередной раз легально въехал из Калининградской области по делам. Второй - проживающий в Вильнюсе бывший военнослужащий Геннадий Иванов, также гражданин России.

Остальных обвиняемых Литва судила заочно. Суд назначил им различные - от 4 до 14 лет - сроки лишения свободы, в том числе приговорил Меля к семи, Иванова - к четырем годам тюремного заключения.

Заведомо неправосудный

Следственный комитет РФ возбудил в апреле 2019 года уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вели процесс. Как отмечала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, они подозреваются в совершении преступления по статьям за вынесение заведомо неправосудного приговора, так как события в Вильнюсе 1991 года имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, а войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с советским законодательством.