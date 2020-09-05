Главный кандидат в премьеры Японии обещает, что новое правительство не будет переходным

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Главный кандидат на пост нового премьер-министра Японии - действующий генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга - пообещал, что в случае избрания его правительство не станет переходным, даже несмотря на тот факт, что перевыборы состоятся уже через год. Об этом он заявил в интервью агентству Kyodo, выдержки из которого приводятся в субботу.

"Новое правительство не будет переходным. Наша ответственность перед народом - осуществлять деятельность правительства уверенно и приложив все возможные усилия", - отметил он. Суга также в очередной раз подчеркнул, что одним из главных приоритетов его правительства станет борьба с коронавирусом и последствиями пандемии для национальной экономики.

14 сентября пройдут выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии Японии - одержавший на них победу кандидат будет утвержден на должность премьер-министра страны по итогам голосования в парламенте, которое состоится 16 сентября. Ёсихидэ Суга является главным претендентом на премьерское кресло - в его поддержку уже высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи. Конкуренцию на выборах ему попытаются составить бывший глава МИД Фумио Кисида и бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок.