Тихановская заявила, что продолжит борьбу вместе с Латушко

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Вильнюсе с членом президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павлом Латушко и заявила, что они "продолжат борьбу вместе".

"Мы не были лично знакомы, но я очень рада, что мы продолжаем борьбу вместе", - прокомментировала Тихановская в субботу встречу с Латушко в своем Telegram-канале "Пул первой".

Тихановская отметила, что Латушко, который занимал посты посла Белоруссии в Польше и Франции, а также министра культуры, хорошо знаком с работой белорусской власти. "Господин Латушко показал своим примером, что никогда не поздно перейти на сторону народа", - утверждает она.

Тихановская высказала мнение, что Латушко продолжает важную работу по усилению Координационного совета для организации переговорного процесса. При этом она не уточнила, какие именно переговоры имеет в виду. "Я очень ценю, что мы работаем для новой Беларуси единой командой", - написала Светлана Тихановская.