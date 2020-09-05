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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

Президент заявил, что договоренности с Россией дают положительный результат для экономики страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стабильность экономики является главной задачей и главной проблемой для властей страны.

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"Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность - это экономика", - цитирует агентство БелТА выступление президента Белоруссии на совещании с членами Совета безопасности страны в субботу.

"Есть экономика, значит будет все остальное. Нет экономики - тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что договоренности и межправительственные консультации с Россией дают положительный результат для белорусской экономики. Президент отметил, что в последнее время сделано немало, чтобы экономика страны функционировала нормально. "Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат", - сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посетил с визитом Белоруссию. Перед встречей премьеров двух стран в расширенном составе прошла встреча Мишустина с президентом Лукашенко.

Теги
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