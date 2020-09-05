Маас пригрозил Минску расширением санкций при отсутствии реакции на требования ЕС

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС.Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag , выдержки из которого опубликованы в субботу.

"Как ЕС мы не признаем выборы [президента Белоруссии] и приняли решение о санкциях, которые сейчас будем претворять в жизнь. Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции", - предупредил Маас. "Я требую от Лукашенко переговоров с оппозицией, повторения выборов, и того, что он немедленно прекратит заключать в тюрьму и применять насилие против мирных демонстрантов, что он будет соблюдать права человека и свободу прессы", - заявил германский министр.

В пятницу газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Лукашенко не будет включен в санкционный перечень Евросоюза, прежде всего из-за позиции Германии, поскольку в Берлине опасаются того, что включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008 года Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.