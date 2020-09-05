В Минске студенты и преподаватели лингвистического университета провели акцию протеста

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Акция протеста с участием студентов и преподавателей Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) состоялась в субботу. Как передает корреспондент ТАСС, в ней принимают участие порядка 200 человек.

Многие, держа в руках бело-красно-белые флаги - главный символ белорусской оппозиции, скандировали слова песни "Хочу перемен" группы "Кино". Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки. Один из преподавателей выступил перед студентами. "Мы вышли поддержать вас, это наша не последняя акция", - сказал он. На непродолжительное время участники акции выстроились в так называемую цепь солидарности.

Милицейский автомобиль на время перегородил улицу возле университета. Юноши и девушки двинулись в сторону Комаровского рынка по проспекту Независимости. По пути появились представители милиции и люди в масках и гражданской одежде. У площади Якуба Коласа нескольких участников протеста задержали.

У Комаровского рынка собираются на протестную акцию женщины. Как передает корреспондент ТАСС, там находятся несколько сотен человек. Многие держат бело-красно-белые флаги и цветы. В толпе виднеются флаги и зарубежных стран, в том числе Великобритании, Канады, Литвы, США, Украины. При появлении сотрудников милиции они стали выкрикивать в их адрес: "Позор!"

В пятницу правоохранители задержали нескольких студентов МГЛУ. По словам очевидцев, студенты с бело-красно-белыми флагами пели в университете песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу". После этого на трех микроавтобусах без номеров приехали представители силовых структур и жестко задержали несколько молодых людей. В МВД Белоруссии заявили, что правоохранительные органы проводили задержание в рамках административного процесса и с событиями пятницы это не связано. Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко после событий в МГЛУ поручил принять дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность обучающихся, преподавателей при нахождении в зданиях и на территории учреждений образования.