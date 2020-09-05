В ходе несанкционированных акций в Минске в субботу задержано не более 30 человек

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Белорусские правоохранители задержали в субботу в Минске не более 30 участников несанкционированных акций. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

"Есть задержанные, их не более 30 человек. Они доставлены в территориальные РУВД. Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой. Милиция на это реагировала", - сказала она.

Ранее сообщалось, что белорусская милиция задержала нескольких участников несанкционированной студенческой акции протеста в столице страны. В Минске в субботу прошли несколько студенческих митингов, а в настоящее время началась ставшая уже традиционной акция протеста женщин. Колонна из приблизительно 1 тыс. женщин движется от Комаровского рынка по проспекту Независимости к центру города.