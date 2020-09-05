Правозащитники сообщили о задержании 26 студентов на акции протеста в Минске

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в субботу 26 студентов, принимавших участие в акции протеста в Минске. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

Правозащитники приводят имена и фамилии 26 задержанных студентов, из них 25 молодых людей и одна девушка. При этом центр "Весна" не приводит информации о том, где именно они были взяты под стражу.

Издание tut.by сообщает о задержании группы студентов Белорусского университета на улице Карла Маркса, который идет параллельно проспекту Независимости. На улице Маркса, в частности, находятся, здания филологического и экономического факультетов Белорусского государственного университета, Конституционного суда и администрации президента Белоруссии.

Портал tut.by публикует видеозапись этой сцены, сделанную одной из сторонниц белорусской оппозиции. Автор видео призывает силовиков в штатском не задерживать молодых людей: "Не трогайте вы их, это дети, пусть идут".

Ранее портал tut.by сообщал, что акция протеста студентов началась в субботу у кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости, откуда ее участники направились в другие центральные районы города. Улицы в центре Минска патрулируют микроавтобусы, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов в штатском.