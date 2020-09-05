В офисе Зеленского назвали "технологическим приемом" санкции РФ против депутатов Рады

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Решение правительства РФ расширить санкционный список в отношении украинских граждан, включив в него ряд депутатов Верховной рады, является "технологическим приемом" российской стороны на фоне "скандальных событий". Такое мнение приводится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского в субботу.

"Сейчас этот "технологический прием" со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий", - предположили в офисе президента, добавив, что речь идет об инциденте с Алексеем Навальным и затянувшемся политическом кризисе в Белоруссии. В офисе украинского президента допустили, что таким образом "РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны".

В сообщении подчеркивается, что если санкции были введены в ответ на "принципиальные позиции" Киева в вопросах территориальной целостности страны, принадлежности Крыма, а также по ряду других вопросов, то они не повлияют на эту ситуацию. "По всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий", - сказано в нем.

Если же санкции направлены на то, чтобы оказать влияние на ситуацию с предстоящими местными выборами на Украине, отмечается в сообщении, то они "абсолютно не влияют на (украинское) внутреннее политическое здоровье".

Санкции правительства РФ

Ранее правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление было опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко. Также в список попали солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик. Всего в список был внесен 41 человек.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.