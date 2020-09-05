Член Координационного совета белорусской оппозиции Ковалькова прибыла в Польшу

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова ночью пересекла польскую границу. Об этом сообщила в субботу канцелярия премьер-министра республики, пригласив журналистов на пресс-конференцию с ее участием.

В сообщении сказано, что во встрече с журналистами, посвященной репрессиям в Белоруссии, примут участие "руководитель канцелярии премьер-министра [Польши] Михал Дворчик и представитель Координационного совета, пересекшая польскую границу, Ольга Ковалькова".

Пресс-конференция начнется в здании польского правительства в ближайшие минуты.

3 сентября стало известно, что суд Центрального района Минска назначил Ковальковой 15 суток административного ареста за проведение несогласованного массового мероприятия. Ранее она уже отбывала 10-дневный арест за аналогичное правонарушение.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение трансфера власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.