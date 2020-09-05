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Суд в США запретил полиции Детройта применять газ во время протестов

Решение суда также запрещает использовать дубинки, резиновые пули, щиты и применять удушающие приемы во время акций протеста в течение двух недель

ТАСС, 5 сентября. Федеральный окружной судья в Детройте (штат Мичиган) принял решение временно запретить сотрудникам правоохранительных органов города использовать слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули, щиты и применять удушающие приемы во время акций протеста. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

По его информации, таким решением суд частично удовлетворил иск, поданный в понедельник общественным движением Detroit Will Breathe. Участники движения обвиняли полицию в применении чрезмерной силы при сдерживании протестующих. Отмечается, что запрет будет действовать в течение минимум двух недель.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Волна общественного возмущения привела также к повышенному вниманию к сохраняющейся в США расовой дискриминации в различных сферах жизни.

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