Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции со "знаком качества"

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает введенные Россией санкции против него "государственной наградой". Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. <...> Это как знак качества", - сказано в сообщении.

Ранее правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список иностранных граждан, в отношении которых введены такие меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко. Также в перечень попали солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, депутат Рады от "Европейской солидарности" Степан Кубив и ряд других. Всего в список был внесен 41 человек.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.