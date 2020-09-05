Болтон: Трамп лично потребовал заменить критиковавшего его британского посла в США

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп лично потребовал добиться замены британского посла в Вашингтоне, который критиковал американскую администрацию в своих депешах. О подробностях инцидента, произошедшего в июле прошлого года, газете The Daily Telegraph рассказал бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как говорится в опубликованном в субботу материале издания, Трамп позвонил Болтону и распорядился "выгнать прочь" посла Соединенного Королевства в США Кима Дэррока после появления скандальной публикации в газете Daily Mail. 6 июля 2019 года издание напечатало выдержки из конфиденциальных дипломатических сообщений, которые посол направлял в Лондон. В них содержалось много нелестных характеристик президента США и его команды: администрацию Трампа Дэррок называл некомпетентной и беспомощной, предрекал главе Белого дома позорный конец карьеры и допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг самому Трампу или членам его семьи.

Болтон рассказал, что после распоряжения президента позвонил бывшему тогда секретарем британского кабинета министров и советником главы правительства по национальной безопасности Марку Седвиллу и предупредил его, что если Дэррок останется на своем посту, то "все будет становиться только хуже". Хотя другие источники издания сообщают, что Седвилл резко возражал против беспрецедентного нарушения дипломатических норм, всего через несколько дней Дэррок объявил о том, что уходит в отставку. Перед этим Трамп в Twitter назвал посла "чванливым глупцом", добавив, что США больше не будут иметь с ним дела.

В опубликованном в субботу интервью журналу Time Magazine Дэррок, сейчас являющийся членом Палаты лордов британского парламента, сказал, что отчасти винит в произошедшем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В момент, когда скандал вокруг дипломата начал разгораться, Джонсон еще не сменил Терезу Мэй на посту главы правительства, однако уже считался безусловным фаворитом гонки за лидерство в правящей Консервативной партии. Во время дебатов со своим основным соперником Джереми Хантом он дважды ушел от ответа на вопрос, позволит ли он Дэрроку сохранить пост, если станет премьером. Даже коллеги Джонсона по партии впоследствии критиковали его за то, что он решил пожертвовать послом "в угоду своим личным интересам".

Дэррок также добавил, что Трамп считает Джонсона "родственной душой", а британский премьер восхищается "простотой лозунгов, пренебрежением политкорректностью, подчас провокационными фразами" президента США, а также его умением играть "фактами и правдой".