Член совета белорусской оппозиции Ковалькова заявила, что ей угрожали длительным арестом

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова заявила, что в Белоруссии ей угрожали продолжительным арестом. Об этом она заявила в субботу на пресс-конференции в здании польского правительства.

"Я на свободе. Но к сожалению, я за границей своей страны", - сказала она, поблагодарив всех, кто помог ей в деле освобождения.

"Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго", - указала Ковалькова. По ее словам, когда она почувствовала себя плохо, к ней пришли не врачи, а представители правоохранительных органов. "Они пригрозили мне и предложили либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго", - сказала она.

"Сегодня меня вывезли из Беларуси, как ранее вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой практикой, как и то, что выехавших ранее не пускают назад. Власть не может выставить за дверь весь белорусский народ. Это невозможно", - указала Ковалькова.

По ее словам, до границы с Польшей ее довезли на автомобиле. "Они приехали за мной в следственный изолятор, посадили в свою машину, одели капюшон и маску, положили на заднее сиденье машины и вывезли из тюрьмы. Я не знала, куда мы едем. Позднее оказалось, что меня привезли на КПП в "Брузги", - рассказала она.

Как подчеркнула Ковалькова, она не планировала уезжать из Белоруссии. "Я продолжу осуществлять политическую деятельность", - добавила Ковалькова, заверив, что рассчитывает вернуться в Белоруссию.