Двоих журналистов белорусского телеканала "Белсат" задержали в Минске

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Журналистов телеканала "Белсат" Максима Калитовского и Алену Дубовик задержали в субботу в Минске во время освещения организованного белорусской оппозицией женского марша. Об этом сообщает интернет-портал tut.by .

"В Минске задержали журналистов [телеканала] "Белсат". Это Максим Калитовский и Алена Дубовик", - говорится в сообщении Telegram-канала издания.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие попытались помешать задержанию, но им это не удалось. После этого инцидента колонна вышла на проезжую часть, заняв одну из сторон проспекта Независимости. Чуть позже милицейский автомобиль оттеснил с проезжей части манифестантов, которые продолжили идти по пешеходной части улицы. Проходя мимо здания МВД республики, участники акции стали выкрикивать: "Караева (министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев - прим. ТАСС) в отставку!"

Как сообщают очевидцы, площадь Независимости, куда двигается колонна, не перекрыта сотрудниками правоохранительных органов. Но на одной из прилегающих улиц находятся автозак, автобус и микроавтобус.

Колонна женщин с бело-красно-белыми флагами начала свое шествие от Комаровского рынка, участие в акции принимают около 2-3 тысяч человек. Помимо бело-красно-белых флагов, у женщин в руках флаги США, Канады, Великобритании, Литвы, Украины и некоторых других государств.

Лидеры оппозиции призывали участников протестного шествия прийти с флагами разных государств, чтобы таким образом продемонстрировать проблему насилия всему миру. На самодельных плакатах видны лозунги, направленные против насильственных действий правоохранителей в первые дни протестов и задержаний активистов.