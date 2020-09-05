Польша пообещала поддержать тех, кто подвергается политическим преследованиям в Белоруссии

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Польские власти будут оказывать помощь и поддержку всем гражданам Белоруссии, которые сталкиваются с преследованием из-за своих взглядов и убеждений. Об этом заявил в субботу руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на совместной пресс-конференции с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой, которая ночью выехала из Белоруссии в Польшу.

"Мы требуем от белорусских властей прекратить политические репрессии. Мы протестуем против всех форм репрессии против представителей гражданского общества, а особенно Координационного совета. Мы хотим, чтобы Белоруссия была свободной и суверенной страной, где каждый может выражать свое мнение без последствий", - сказал он.

"Пока белорусы не смогут свободно говорить о своих убеждениях, пока продолжаются репрессии, в соответствии с решением премьер-министра Матеуша Моравецкого каждый, кто столкнулся с политическими репрессиями в Белоруссии, может рассчитывать на опеку польского правительства", - сказал Дворчик, напомнив, что уже более 100 человек из Белоруссии запросили возможность остаться в Польше.

"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Пока будут люди, которым угрожают политические репрессии, польское государство обеспечит им опеку и поддержку", - указал он, заявив о недопустимости действий властей, которые настаивают на выезде за границу своих граждан.

На пресс-конференции в Варшаве Ольга Ковалькова рассказала, что ее вынудили выехать из страны, в случае отказа пригрозив продолжительным арестом. "Они [представители силовых структур] приехали за мной в следственный изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон и маску, положили на заднее сиденье машины и вывезли из тюрьмы. Я не знала, куда мы едем. Позднее оказалось, что меня привезли на КПП в "Брузги", - отметил она, сообщив, что после пересечения границы ей удалось сесть в автобус, а позднее связаться с представителями белорусской диаспоры.

Как информировал Госпогранкомитет Белоруссии, "5 сентября около двух часов ночи Ольга Ковалькова прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль. После чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно - Варшава и проследовала на территорию Польши". Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БелТА.