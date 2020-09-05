Премьер Польши встретится с Тихановской в Варшаве

ВАРШАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в среду, 9 сентября, встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом заявил в субботу руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик на совместной пресс-конференции с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой, минувшей ночью покинувшей Белоруссию.

"В ближайшую среду утром премьер Моравецкий встретится со Светланой Тихановской в канцелярии главы Совета министров. Сейчас разрабатывается программа. Главными темами переговоров будут ситуация в Белоруссии, освобождение политических заключенных и поддержка белорусского общества", - сказал Дворчик.

В пятницу организация "Белорусский дом в Варшаве" сообщила о проведении 9 сентября в польской столице встречи с Тихановской, которая организуется при участии канцелярии премьер-министра Польши.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.