Киев инициирует встречу контактной группы по Донбассу 6 сентября

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона инициирует внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны ДНР намерения уничтожить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в эфире телеканала " Прямой ".

"Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", - сказал он.

По словам Кулебы, Киев уже проинформировал об этом Контактную группу. Глава МИД сообщил, что спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау поддержала эту инициативу, в настоящее время ожидается ответ от российской стороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ силам республики об уничтожении инженерных сооружений украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы, возведенных там в нарушение договоренностей. Он отметил, что ДНР на минских переговорах и по каналам координационного механизма неоднократно указывала украинской стороне на необходимость закопать траншеи, вырытые после 22 июля 2020 года, и не устраивать дальнейших провокаций, направленных на срыв перемирия. Пушилин призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Он также обратился к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции в обозначенное время.

"Я читал этот документ, который они (представители ДНР - прим. ТАСС) прислали официально. Очевидно, что это отчаянный поиск повода, чтобы нарушить режим прекращения огня. Это является абсолютно недопустимым", - прокомментировал Кулеба эту ситуацию. По его словам, если обстрел украинских позиций произойдет, то это будет "кричащим фактом нарушения режима прекращения огня". Дипломат подчеркнул, что главной задачей для Киева на внеочередной встрече Контактной группы в воскресенье будет "предотвратить обстрел".

Режим прекращения огня

В Донбассе с 27 июля действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины", а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования. Как отметил на последнем заседании Контактной группы полпред РФ Борис Грызлов, после введения дополнительных мер были отмечены отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины, в результате чего погиб один и были ранены двое военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР).