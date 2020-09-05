Трамп поручил запретить тренинги для госслужащих с "антиамериканской пропагандой"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации отказаться от проведения тренингов для госслужащих, которые, по его мнению, содержат "антиамериканскую пропаганду" и приводят к расовым противоречиям в обществе. Сообщение со ссылкой на соответствующий документ за подписью директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселла Воута американский лидер разместил в субботу на своей странице в Twitter .

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"Внимание президента привлекло то, что органы исполнительной власти к настоящему моменту потратили миллионы долларов налогоплательщиков на "тренинги" для государственных служащих, на которых их заставляют верить в сеющую рознь антиамериканскую пропаганду", - отмечается в документе.

В качестве примера в документе приводятся сообщения СМИ, согласно которым на подобных тренингах их участникам говорили, что "практически все белые люди способствуют расизму", а также заставляли признать, что и они сами "получают выгоду от расизма", если являются представителями белого населения. "Подобные "тренинги" не только противоречат фундаментальным убеждениям, которых придерживалась наша страна с момента своего основания, но и создают угрозу раскола и недовольства среди федеральных служащих", - убеждена американская администрация.

"Президент дал мне указание сделать так, чтобы федеральные ведомства прекратили использовать деньги налогоплательщиков для финансирования этих сеющих рознь антиамериканских пропагандистских тренингов", - отметил Воут.