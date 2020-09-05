СМИ: талибы сформировали делегацию для переговоров с афганским правительством

ТАСС, 5 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) завершило формирование делегации для предстоящих переговоров с представителями правительства Афганистана о стабилизации ситуации в стране. Об этом в субботу сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида.

Как заявил Муджахид, в делегацию вошел 21 человек.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников.

До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.