Спецпредставитель США по Афганистану отправился в Катар

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар для обсуждения вопроса начала межафганских переговоров. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Он совершит поездку в регион для продвижения текущих усилий США, направленных на то, чтобы способствовать немедленному началу межафганских переговоров", - отмечается в документе.

"Все стороны (в Афганистане - прим. ТАСС) предприняли важные шаги для того, чтобы убрать препятствия для начала межафганских переговоров. Настало время их начать", - подчеркивается также в заявлении.

29 февраля в Дохе США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.