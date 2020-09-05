Киев "поставил на паузу" политические контакты с Минском

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с представителями властей Белоруссии из-за ситуации в этой стране. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в эфире телеканала "Прямой".

"Мы поставили на паузу контакты между официальными органами власти Украины и органами власти Белоруссии. Каналом коммуникации в настоящее время остается МИД, это такой достаточно узкий канал для специфического круга вопросов, которые мы обсуждаем", - сказал он. Кулеба отметил, что торговля между двумя странами не прекращалась, однако "политические контакты" Киев пока "поставил на паузу".

Кулеба также проинформировал, что украинский посол пока остается на Украине для консультаций, не исключив при этом, что в скором времени он может вернуться в Белоруссию. "Я его вызвал для консультаций для двух целей. Первая - это как жест протеста против выдачи "вагнеровцев" России, безосновательных обвинений Александра Лукашенко в адрес Украины и ряда недружественных актов", - пояснил Кулеба. Второй причиной он назвал необходимость совместной разработки перечня рекомендаций относительно дальнейшего развития отношений Киева с Минском.

"Первая задача выполнена. Письмо с рекомендациями относительно дальнейших отношений с Белоруссией я сегодня подписал, поэтому я не вижу проблемы, чтобы посла вернуть, но, безусловно, это не будет означать в любом случае отказа от политики прекращения контактов", - сказал глава МИД. Кулеба также сообщил, что подготовленные рекомендации будут лишь в распоряжении президента страны Владимира Зеленского, они имеют гриф "секретно" и он не может их озвучивать.