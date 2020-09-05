Двух задержанных в Минске журналистов "Белсата" освободили

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик освобождены. Их задержали днем в субботу во время освещения организованного белорусской оппозицией женского марша.

"Наши журналисты Максим Калитовский и Алена Дубовик на свободе. Их сегодня задержали во время стрима с женского марша в Минске", - говорится в сообщении Telegram-канала "Белсат".

"Женский марш" начался от Комаровского рынка, участие в акции принимали около 2-3 тыс. человек. Колонна дошла до площади Независимости, манифестанты водили на ней хороводы, пели песни, пытались говорить с силовиками из оцепления. Затем люди стали расходиться, часть осталась на молебен в так называемом Красном костеле, но на данный момент площадь практическим опустела.

Милицейское оцепление также снято, передает корреспондент ТАСС.