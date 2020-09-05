Тихановская считает, что Россия и другие страны не должны влиять на Белоруссию

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская полагает, что Россия и другие государства не должны оказывать влияние на республику. Такую точку зрения она изложила в субботу, отвечая на вопросы в ходе прямого эфира в YouTube.

"Я призываю лидеров всех стран, включая Россию и страны-соседи, чтобы они уважали суверенитет нашего народа, чтобы они понимали, что наша независимость не продается и не обсуждается", - сказала Тихановская. "Я не думаю, что это будет правильно со стороны России каким-то образом пытаться влиять на белорусский народ. Они должны понимать, что только белорусы сами вправе решать, как с этой проблемой (внутриполитическим кризисом - прим. ТАСС) справиться", - считает она. "У нас дружественные народы, мы не собираемся прекращать отношения с Россией, но вмешательства в наши внутренние дела, они, конечно, недопустимы", - добавила экс-кандидат в президенты.

Ей был задан вопрос, будет ли она предпринимать попытки связаться с руководством России. "Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады и европейских стран, и я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу", - утверждает Тихановская. "Мы открыты к диалогу с представителями любой страны, поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", - добавила она.

"Мы считаем, что то, что происходит сейчас в Белоруссии, это наша внутренняя проблема, и мы сами должны ее решать, но если лидеры других стран считают необходимым поддержать нас, позвонить, встретиться, чтобы выказать солидарность с белорусским народом либо, может быть, какое-то свое мнение по этому поводу пояснить, мы всегда открыты к диалогу", - повторила Тихановская.

Экс-кандидат, находящаяся сейчас в Вильнюсе, впервые в прямом эфире отвечала на вопросы, которые в течение нескольких дней собирали организаторы трансляции. Программа продолжалась около 50 минут, ее смотрели одновременно около 9 тыс. человек.