Тихановская пока не намерена создавать политическую партию

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, заявила, что она не намерена создавать собственную партию. Об этом она заявила в субботу, отвечая на вопросы зрителей на портале "Ютьюб".

"Конечно, сейчас можно создавать все что угодно, любые политические партии, почему нет", - сказала она. "Но у нас сейчас есть общественное движение, и в это общественное движение входит большинство белорусов, которые хотят новых и честных выборов", - утверждает бывший кандидат в президенты Белоруссии.

"А остальные партии можно будет организовывать потом, после того как будет объявлен новый президент, после новых выборов", - считает Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которая не признала результаты волеизъявления. Сразу после подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе". Во вторник Тихановская указала на то, что в КС белорусской оппозиции не должна доминировать какая-то одна политическая партия.