Глава МИД Литвы призвал Минск освободить задержанных сотрудников американской компании

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс указал белорусским властям на необходимость освободить задержанных сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc, занимающейся производством компьютерного программного обеспечения. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в Twitter.

"Недавние атаки на белорусский IТ-сектор - это позор. Призываю немедленно освободить незаконно задержанных", - говорится в тексте.

В офисе PandaDoc 2 сентября прошли обыски, некоторых сотрудников задержали и завели на них уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии. Под арестом находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап.

По сообщению компании, ее сотрудники обвиняются в том, что как группа лиц, используя свое должностное положение, они завладели денежными средствами в размере около 107 тыс. белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Компания утверждала, что данное обвинение не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований.

В PandaDoc уверены, что задержанные сотрудники стали жертвой "политического заказа" из-за инициативы одного из основателей компании Никиты Микадо. Он выступил в поддержку акций протеста против итогов прошедших 9 августа президентских выборов.

PandaDoc, основанная в 2011 году в США выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком, занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.