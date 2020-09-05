Переговоры Белграда и Приштины продолжатся 7 сентября в Брюсселе

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Переговорный процесс Белграда и Приштины после встречи в Вашингтоне продолжится в Брюсселе. Об этом сообщил в эфире канала "ТВ пинк" в субботу президент Сербии Александар Вучич из Вашингтона.

"Сегодня вечером из Вашингтона я полечу в Брюссель, где уже завтра ожидаются первые официальные встречи, а в понедельник пройдет новый раунд в рамках переговоров с Приштиной. Мы продолжим борьбу", - заявил сербский лидер.

По его словам, в Брюсселе 6 сентября ожидаются встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмером, председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макалистером, еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали в пятницу при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным приштинского телеканала "Клан Косова", соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере 13 млрд долларов в совместные проекты, включая инфраструктуру.