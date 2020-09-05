Азербайджан не будет непосредственно участвовать в учениях "Кавказ-2020"

БАКУ, 5 сентября. /ТАСС/. Азербайджан не будет непосредственно участвовать в международных учениях "Кавказ-2020" в России, но планирует направить на них наблюдателей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны республики.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре этого года на юге России. Ранее планировалось привлечь к учениям группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ. Однако в конце августа Минобороны Индии заявило, что представители страны не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней трудностей, включая организацию логистики.