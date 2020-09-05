В Мали в ходе миссии по борьбе с терроризмом погибли два французских военнослужащих

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Два французских военнослужащих погибли в субботу в Мали во время операции по борьбе с террористическими группировками. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент республики [Эмманюэль Макрон] с большим волнением узнал о гибели двух французских военных сегодня утром во время операции в Тесалите", - отмечается в коммюнике администрации французского лидера. "Они погибли за Францию при исполнении своей миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле", - подчеркивается в заявлении.

Президент Франции, как указывается в сообщении, "выражает соболезнования их семьям, близким и братьям по оружию". "Глава республики высоко оценивает мужество и решимость французских солдат, дислоцированных в Сахеле", - отметили в Елисейском дворце.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в пяти странах региона Сахель (Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад). "Бархан" стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 гг. в Мали. По данным силовых ведомств, в операции задействованы в общей сложности около 4,5 тыс. человек.