Харрис: Трамп в вопросе о вакцине от COVID-19 будет руководствоваться политикой

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет принимать решения, касающиеся одобрения вакцины от коронавируса в стране, руководствуясь политическими соображениями и без достаточных консультаций с экспертами. Уверенность в этом выразила кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис в интервью журналистам телеканала CNN . Его фрагмент вышел в эфир в субботу.

На вопрос о том, считает ли она, что в США "в вопросе об эффективности вакцины последнее слово будет за специалистами в сфере общественного здравоохранения", Харрис ответила: "Если по прошлому можно судить о будущем, то нет, их заставят замолчать, на них окажут давление, их оттеснят в сторону". Говоря о президенте США, она подчеркнула: "Дело в том, что он ждет выборов, которые состоятся уже менее, чем через 60 дней. Он хватается за любую возможность, чтобы создать впечатление, будто он играет в этой сфере ведущую роль, хотя это не так".

Харрис заявила, что не поверит Трампу, если он лично объявит до президентских выборов в США о создании в стране безопасной вакцины от коронавируса. "Я бы не поверила Дональду Трампу", - отметила она. Как подчеркнула кандидат от демократов, "должен быть заслуживающий доверия источник информации", который подтвердил бы, что вакцина безопасна и эффективна.

Власти США ранее предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Трамп ранее допускал, что американская вакцина от коронавируса может пройти последние клинические испытания и быть готова уже в октябре. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что считает такое развитие событий маловероятным.