КНР осудила поездку спикера чешского Сената на Тайвань

ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. КНР осудила поездку председателя Сената (верхней палаты) парламента Чехии Милоша Выстрчила на Тайвань, из которой в субботу он вернулся в Прагу. Об говорится в распространенном в тот же день вечером заявлении китайского посольства в республике.

"Председатель Сената парламента Чехии, несмотря на несогласие китайского и чешского правительств и исходя из собственных политических интересов, настоял на посещении китайского региона Тайвань. Речь идет о грубом нарушении национального суверенитета Китая, [акте] серьезного вмешательства во внутренние дела Китая, нанесении серьезного ущерба политической базе китайско-чешских отношений, а также о серьезном нарушении основных норм международного права. Китай решительно осуждает такое поведение и выражает резкое несогласие [по данному поводу]", - отмечается в документе.

Принцип "одного Китая"

Посольство КНР особо подчеркнуло, что существует лишь один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань. С этим фактом, как следует из документа, должны считаться партнеры страны на мировой арене.

"Китай призывает чешскую сторону учитывать значимые позиции Китая [на мировой арене] и соблюдать [принятое на себя] политическое обязательство признания принципа "одного Китая", а также принять конкретные меры к устранению негативных последствий, связанных с возникшим инцидентом [поездкой спикера на Тайвань]", - говорится в заявлении посольства КНР.

Визит спикера

Милош Выстрчил во главе делегации, в которую вошли около 90 чешских бизнесменов и политических деятелей, включая мэра Праги Зденека Гржиба, в прошлую субботу отбыл на Тайвань для встреч с представителями администрации острова. "Визит был успешным", - сказал он журналистам, комментируя его итоги.

Тайвань, как отметил спикер, намерен активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Чехией. В республике предполагается создание представительств банков и компаний региона. Ожидается открытие прямого пассажирского авиасообщения между Прагой и Тайбэем.

Против поездки спикера высказывались президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Пражский град и правительство постоянно подчеркивают свою приверженность принципу "одного Китая".

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики.

Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.