Маас ожидает, что РФ в ближайшие дни примет меры по расследованию инцидента с Навальным

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что если Россия в ближайшие дни не предпримет шаги по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, то последует реакция Германии и ее партнеров. Такую позицию он изложил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

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Отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, Маас выразил мнение, что "есть много свидетельств этого, поэтому [следующий] ход - за российской стороной".

"Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов", - полагает германский министр.

"Если в ближайшие дни российская сторона не внесет вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придется обсудить ответ", - предупредил он. Маас отметил, что отравляющие вещества из группы "Новичок" "доступны только очень малой группе лиц".

"Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему", - считает глава МИД. По его словам, "если все закончится вуалированием и "дымовыми завесами", то придется исходить из того, что Россия что-то скрывает".

Коснувшись предположений, что Навальный был отравлен не на территории России, Маас сказал: "Это настолько абсурдно, что я не буду это дальше комментировать". "Это нападение было совершено с использованием запрещенного международным правом смертельного боевого химического вещества. Это серьезное нарушение международного права, и мы подключили Организацию по запрещению химического оружия, которая контролирует соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия", - продолжил он.

"Мы с нашими партнерами обсуждаем, какая реакция будет соразмерной, - отметил Маас. - В конечном счете это будет зависеть от того, какие ответы предоставит Москва". "Ясно, что если мы говорим о санкциях, то они по возможности должны быть целенаправленными", - добавил он.