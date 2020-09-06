СМИ: турецкая армия обстреливает сирийские поселения на севере провинции Ракка

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии ведет огонь по пограничным селениям, расположенным в окрестностях города Телль-Абъяд на севере провинции Ракка. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии сирийская газета Al Watan.

По ее информации, в результате обстрела нанесен урон домам мирных жителей в поселках Казаали, Крунфуль и Бир-Араб, сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее, по данным издания, между турецкими войсками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции, с одной стороны, и курдские отрядами, входящими в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), с другой, вспыхнули боестолкновения в районе Телль-Абъяда.

Обострение ситуации наблюдается также на севере соседней провинции Хасеке, где перестрелки между турецкими войсками и отрядами СДС привели к перемещению мирных жителей из Дербасии и Амуды в город Камышлы (720 км от Дамаска). Газета Al Watan указывает, что боевики протурецких формирований терроризируют население поселка Абу-Расейн. В субботу они захватили в заложники шесть граждан и увели их в неизвестном направлении.

Турция провела в октябре 2019 года военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, итогом которой стало создание 30-километровой зоны безопасности. В ответ Дамаск по договоренности с курдами направил армейские подразделения в ряд пограничных районов провинции Хасеке и Ракка для противодействия турецкому вторжению.

22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.