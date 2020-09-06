СМИ: власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США приняли решение ужесточить требования к кибербезопасности национальных космических систем, поскольку считают, что другие страны представляют для них все большую опасность. Об этом сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на официального представителя американской администрации.

Как следует из распространенного в пятницу меморандума Белого дома, в США космические системы и поддерживающая их инфраструктура, включая программное обеспечение, "должны разрабатываться и управляться с учетом рисков в области кибербезопасности". В документе подчеркивается, что операторам космических систем следует предусмотреть защиту от несанкционированного доступа к их важнейшим функциям.

Представитель администрации США пояснил, что данные меры приняты в свете роста угрозы со стороны других государств. Он добавил, что "эти угрозы разнообразны и многогранны", но не уточнил, в чем именно они заключаются. Они, по словам чиновника, "возникают регулярно, что вызывает опасения".

Сотрудник администрации США заострил внимание на том, что ранее Пентагон опубликовал доклад, в котором отмечалась разработка Китаем систем, предназначенных для создания неполадок в работе спутников и осуществления кибератак. Как подчеркнул данный представитель, в связи с этим "активное сотрудничество между государством и частным сектором играет ключевую роль".

Мнения экспертов

Как отметил в свою очередь эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Тод Харрисон, многое из того, что отражено в новой директиве, по факту и так используется в отрасли. "Хотя многие частные фирмы уже делают то, что отражено [в документе], это просто правильная политика - прописать все это в нормативных документах, и это хороший пример, которому могут следовать другие страны", - приводит его слова издание Defense One. "Это также важно для национальной безопасности, поскольку военные полагаются на многие коммерческие космические системы, чтобы усилить свои собственные возможности в таких сферах, как коммуникации и передача изображений", - добавил Харрисон.

В свою очередь эксперт по вопросам космической безопасности некоммерческой организации Secure World Foundation Брайан Уиден считает, что публикация меморандума была ожидаемой. "Кибербезопасность была малозаметным, но все более серьезным вопросом в космической сфере <...>", - отметил он. По словам Уидена, спутники, по сути, являются "компьютерами в космосе", и они так же уязвимы к кибератакам, как и компьютеры на Земле.

"Директива в основном опирается на самые эффективные практики и стандарты, существующие в данной отрасли, которые направлены на то, чтобы справляться с этими вызовами, являющимися нормой в киберсфере", - убежден эксперт. Однако, по его словам, подобных мер все равно не будет достаточно, чтобы предотвратить серьезные кибератаки. "Я боюсь, что придется пойти намного дальше, нежели просто прописывать рекомендации, не обязательные к исполнению", - полагает Уиден.

Потенциальный театр военных действий

Ранее в августе была опубликована доктрина Космических сил США, в которой утверждалось, что новый вид американских вооруженных сил в случае защиты национальных интересов может прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. При этом в документе под названием Spacepower отмечалось, что "наступательные операции не ограничиваются действиями в отношении средств противокосмической обороны противника, они могут осуществляться в отношении полного спектра его оборонных возможностей, в том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве".

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом американских вооруженных сил и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что ряды Космических сил пополнят порядка 16 тысяч военнослужащих из состава ВВС и ВМС.

Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Глава государства подчеркивал, что Москва выступала и выступает против милитаризации космоса.