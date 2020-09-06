Министр обороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации республики в США

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Александар Вулин выступил с критикой сообщения, которое ранее разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, комментируя фото президента Сербии Александара Вучича на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Заявление министра в воскресенье опубликовала пресс-служба Минобороны Сербии.

Ранее в интернете распространилась фотография, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа. Комментируя снимок, Захарова сопроводила его скриншотом из фильма "Основной инстинкт".

"Вучич - единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России, и верховный главнокомандующий армии, с которой вооруженные силы Российской Федерации имеют самое высокое и самое плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется ни размером стула, на котором он сидит, ни величиной силы, от имени которой он говорит, а размером храбрости на любом стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - заявил Вулин.

Ранее пост Захаровой раскритиковал директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, являющийся также заместителем Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии. "А представь себе, этот президент ни одного плохого слова против России не сказал, даже на этом месте (в Белом доме - прим ТАСС). А представь, этот президент ждал по полтора часа приема у российского президента и никогда не требовал особенного стула, я вам не позволяю нападать на гордую Сербию! Стыдитесь!" - написал Джурич в Facebook.

Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали 4 сентября при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным приштинского телеканала "Клан Косова", соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.